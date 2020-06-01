فيلمان سوريان ضمن المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير في الجزائر

دمشق-سانا

يشارك الفيلمان الروائيان القصيران نخب ثاني ومئة ليرة ضمن المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير في الجزائر وهما من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن مشروع سينما الشباب.

وتقدم للمهرجان سبعة وثمانون فيلما قصيرا يمثلون ستة عشر بلدا عربيا وأوروبيا اختارت منها لجنة انتقاء الأفلام عشرين فيلما لدخول المنافسة الرسمية على جوائز المهرجان.

وتعرض الأفلام في المهرجان وهو من تنظيم اللجنة الوطنية للشباب والأنشطة الثقافية عبر الانترنت ليشاهدها الجمهور ويصوت عليها وبعدها تختار لجنة التحكيم أفضل الأعمال.

ينطلق العرض على شبكة الانترنت ابتداء من الـ 15 من الشهر المقبل بحيث تعرض الأفلام يوميا بمعدل فيلمين أو ثلاثة لمدة سبعة أيام متتالية ويتم إعلان النتائج النهائية في الـ 25 من الشهر ذاته على أن توزع الجوائز في الـ 5 من تموز.

وتدور أحداث الفيلم مئة ليرة الذي أخرجته أريج دوارة بالشراكة مع نور خير الأنام التي كتبت السيناريو له في دمشق عام 1997 لكن يعود في إسقاطاته للزمن الحالي وتبدأ الحكاية حول رحلة مدرسية يقوم خلالها أحد الطلاب بإخفاء مفتاح باص الرحلة انتقاما من رفاقه الذي يضايقونه ثم يبيعهم قطعا نقدية معدنية ليتمكنوا من التحدث على الهاتف وطلب النجدة.

أما فيلم نخب ثاني من تأليف وإخراج الشاب أسامة عبيد الناصر فيعبر بحوار مختصر للغاية عن معاناة الفئات الكادحة من خلال تفاصيل يومية في حياة طفل.

شذى حمود