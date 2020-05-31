العفو الدولية تدعو السلطات الأمريكية لإيقاف العنف ضد المتظاهرين

واشنطن-سانا

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات الأمريكية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة والتي تطالب بإحقاق العدالة في قضية قتل الشرطة المواطن جورج فلويد.

ونقلت رويترز عن مديرة الأبحاث للمنظمة في الولايات المتحدة رايتشيل وورد قولها في بيان:”في مدينة تلوى الأخرى نشاهد تصرفات يمكن اعتبارها عنفا غير ضروري ومفرطا وتجهيز الضباط بطريقة أكثر ملاءمة لساحة المعركة قد يضعهم في حالة ذهنية وكأن المواجهة والصراع أمر لا مفر منه” مشيرة إلى فشل الشرطة الأمريكية في كل أنحاء البلاد بتنفيذ التزاماتها في إطار القانون الدولي الخاصة باحترام وتسهيل الحق في التظاهر سلميا وأن هذا يزيد من توتر الأوضاع وتعريض حياة المتظاهرين للخطر.

كما دعت وورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف خطاباته وسياساته “المليئة بالعنف والتمييز” حيث يجب على الحكومة الأمريكية خوض حوار مع المتظاهرين ونزع سلاح الشرطة قبل أن يتم تدهور الأوضاع.

وكان جورج فلويد 46 عاما قتل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية بعد أن خنقه ضابط شرطة من خلال الضغط بركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق في أحدث حادثة من سلسلة حوادث القتل التي تستهدف أشخاصاً من أصول إفريقية على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة.