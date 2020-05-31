دورتموند يهزم بادربورن 6-1 بالدوري الألماني

برلين-سانا

هزم بوروسيا دورتموند مضيفه بادربورن بستة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبهذا الفوز يستعيد بوروسيا دورتموند توازنه بعد هزيمته على أرضه في الجولة الماضية أمام بايرن ميونخ حامل اللقب ومتصدر البوندسليغا برصيد 67 بفارق 7 نقاط أمام وصيفه دورتموند.

وفي المقابل يقبع بادربورن في قاع ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة فقط.

وأحرز النجم الإنكليزي جادون سانشو هاتريك للضيوف في الدقائق 57 و74 و91 بينما تكفل بتسجيل الثلاثة الأخرى كل من زملائه البلجيكي ثورغان هازارد والمغربي أشرف حكيمي ومارسيل شميلزر في الدقائق 54 و85 و89 على الترتيب بينما سجل أوي هونيماير هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.