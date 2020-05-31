قطع المياه عن جزيرة أرواد ومشفى الباسل في طرطوس غداً من الساعة الـ 6 صباحا وحتى الـ 6 مساء لإصلاح عطل طارئ

طرطوس-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس اليوم أنها ستقوم يوم غد الاثنين بقطع المياه عن جزيرة أرواد ومشفى الباسل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء لإصلاح عطل طارئ يتسبب بتسرب في المياه على الخط المذكور.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس نزار جبور أن قطع المياه سيكون لغاية إصلاح العطل في خط الإسالة الرئيسي من خزانات مشروع جديتي قطر 500 ميلمتر بولي إيثلين شرق أوتوستراد طرطوس جنوب جسر الخريبات.

ودعا جبور المواطنين إلى أخذ الحيطة لحين الانتهاء من الإصلاح واستئناف الضخ وعودة المياه للجميع تدريجياً.