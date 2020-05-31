إدانات يمنية لقرار الاتحاد الأوروبي تجديد إجراءاته القسرية ضد سورية

صنعاء-سانا

أكد أحمد الكبسي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين اليمنيين أن تجديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد سورية انجرار وراء السياسات الأمريكية في المنطقة واستمرار لدعم الإرهاب.

وقال الكبسي في تصريح لمراسل سانا في صنعاء:”تمديد العقوبات على الشعب السوري يعني بما لا يدع مجالا للشك استمرار دعم قوى الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي بدورها تنتج وضعا إنسانيا صعبا تشارك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فيه من خلال تفاقم الأزمة في سورية على كل المستويات”.

وفي تصريح مماثل أدان عارف العامري المتحدث الإعلامي للأحزاب المناهضة للعدوان السعودي على اليمن أمين سر حزب جبهة التحرير تجديد العقوبات ضد سورية مؤكدا أنها ترمي إلى الإضرار بمصالح الشعب السوري وزيادة معاناته وعرقلة أي حل للأزمة في بلاده.

وقال العامري:”هذه القرارات تعد جزءا من السياسات والاملاءات الأمريكية التي تحاول فرضها في المنطقة عبر المواقف الأوروبية التي تختلف تماما عن المواقف الإعلامية لتخدم بها الكيان الصهيوني”.

بدوره قال عبد الملك الحجري مستشار المجلس السياسي الأعلى الأمين العام لحزب الكرامة اليمني:”تجديد الاتحاد الأوروبي اجراءاته القسرية الجائرة ضد الشعب السوري يؤكد زيف كل الادعاءات الأوروبية وعدمية شعاراتها البراقة في الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية” مشددا على ضرورة مواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني الغربي واجندته الاستعمارية في المنطقة.

وفي تصريح آخر استنكر عبد الخالق الجبري عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة اليمني تجديد الاجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية مؤكدا أنها هذه الخطوة دليل واضح وقاطع على النفاق والتماهي الأوروبي مع الأجندة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.