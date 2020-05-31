وزارة الصحة: شفاء 3 حالات وتسجيل وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة شفاء ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ما يرفع الإجمالي إلى 46.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم وفاة حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس لشخص من القادمين إلى البلاد يبلغ من العمر 74 عاماً ولديه ورم في الكبد.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى اليوم 122 شفي منها 46 وتوفيت 5 حالات.

ووفق إحصائيات الوزارة لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا منذ مطلع الشهر الجاري بينما تم تسجيل أول إصابة في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين سجلت أول وفاة بالفيروس في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.