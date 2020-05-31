إعطاء الأولوية للعاملين المسرحين من خدمة العلم بتسوية وضعهم الوظيفي ونقلهم إلى الفئة الأعلى

دمشق-سانا

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً بإعطاء الأولوية للعاملين المسرحين من خدمة العلم بتسوية وضعهم الوظيفي ونقلهم إلى الفئة الأعلى خلال تطبيق أحكام المادة رقم 13 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 المتعلقة بجواز إعادة تعيين أو نقل العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة التي عين على أساسها.

وبموجب التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه تم تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية متابعة حسن تطبيق مضمونه وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بتقرير ربعي عن نتائج تطبيقه.

ويأتي هذا التعميم “بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء اليوم ووفقاً للتعليمات رقم 8265 الصادرة في العام 2004 وتقديراً ومراعاة لما قدمه العسكريون من العاملين لدى الجهات العامة من أعمال وتضحيات في سياق الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله”.