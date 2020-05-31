غلادباخ يفوز على أونيون في الدوري الألماني لكرة القدم

برلين-سانا

فاز فريق بروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه أونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المبارة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الألماني لكرة القدم.

وذكرت رويترز أن أهداف غلادباخ سجلها كل من فلوريان نيوهاس في الدقيقة الـ 17 وماركوس تورام ثنائية في الدقيقتين الـ 41 والـ 59 والحسن بليا في الدقيقة الـ 81 بينما سجل سيباستيان أندرسون هدف يونيون برلين الوحيد في الدقيقة الـ 50 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 56 نقطة ليحل في المركز الثالث بترتيب المسابقة متقدما بفارق الأهداف على باير ليفركوزن فيما يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب ولديه 67 نقطة بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 31 نقطة بالمركز الرابع عشر.