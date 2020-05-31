السورية للتجارة تفتتح صالة تشرين في اللاذقية بعد تأهيلها ورفدها بتشكيلة سلعية

الأحد / 31 / 05 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية تعتدي على القرى والبلدات الآمنة بريف إدلب
2020-05-31
أكاديمي إسباني: تجديد الإجراءات القسرية ضد سورية عمل غير إنساني
2020-05-31
أحزاب وقوى لبنانية تدعو لرفع الإجراءات القسرية عن سورية
2020-05-31
إجراءات الاتحاد الأوروبي القسرية ضد سورية… إرهاب اقتصادي مستمر وتبعية مطلقة لأوامر واشنطن
2020-05-30
بابورين ودولغوف: تجديد الإجراءات القسرية ضد سورية يؤكد تبعية أوروبا للولايات المتحدة
2020-05-30
الأسيوطي: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية تتناقض مع الشرعية الدولية
2020-05-30
اليمن يستنكر تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-05-29
محليات
إعطاء الأولوية للعاملين المسرحين من خدمة العلم بتسوية وضعهم الوظيفي ونقلهم إلى الفئة الأعلى
2020-05-31
بعد توقفه خلال سنوات الحرب الإرهابية… المركز الثقافي الروسي بدمشق يفتتح دورات اللغة الروسية
2020-05-31
48 مليون ليرة.. رواتب ومستحقات استلمها متعاملون مع العقاري عبر مكاتب البريد بريف دمشق
2020-05-31
السوق الشعبي في أم العمد بحمص… مبادرة أهلية بدعم حكومي لخفض الأسعار وكسر حلقات الوساطة
2020-05-31
محروقات: فتح مراكز خدمة البطاقة الالكترونية في المحافظات الثلاثاء القادم
2020-05-31
بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.. استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد استكمالاً للفصل الدراسي الثاني
2020-05-31
منعاً للازدحام.. حجز موعد مسبق للراغبين بتقديم أوراقهم للمشاركة بمسابقة وزارة العدل
2020-05-31
رياضة
غلادباخ يفوز على أونيون في الدوري الألماني لكرة القدم
2020-05-31
رابطة الدوري الإنكليزي: لا إصابات بفيروس كورونا في الدوري
2020-05-30
بايرن يفوز على دوسلدورف بخماسية في الدوري الألماني لكرة القدم
2020-05-30
ريد بول سالزبورغ يتوج ببطولة كأس النمسا لكرة القدم
2020-05-30
رابطة الدوري الإسباني تسمح للأندية باستئناف التدريبات الجماعية
2020-05-30
لاعبو بايرن ميونيخ يوافقون على خفض جديد لرواتبهم حتى نهاية الموسم
2020-05-30
الحجر على 12 موظفاً باتحاد كرة القدم المصري بعد إصابة مديره الفني بكورونا
2020-05-30
اقتصاد
تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والمنتجات الطبيعية في سوق الضيعة باللاذقية
2020-05-31
طيران الإمارات تقرر تسريح عدد من موظفيها بسبب كورونا
2020-05-31
4.6 مليارات ليرة إنتاج مؤسسة الصناعات الكيميائية في 4 أشهر
2020-05-31
أسواق دمشق.. أسعار الخضار تواصل انخفاضها ووفرة كبيرة في المعروض
2020-05-31
حلج 12500 طن من الأقطان في محلج الوليد بحمص
2020-05-31
صرف 700 مليون ليرة من قيم الأقماح المسوقة بالحسكة من إنتاج الموسم الماضي
2020-05-31
بدء حصاد محصول الشعير في درعا
2020-05-31
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
إعطاء الأولوية للعاملين المسرحين من خدمة العلم بتسوية وضعهم الوظيفي ونقلهم إلى الفئة الأعلى
سورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون الصين: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول على أراضيها
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداءً من 22 آذار 2020
بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.. استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد استكمالاً للفصل الدراسي الثاني
الاحتجاجات في الولايات المتحدة تتسارع… مقتل شخص وإصابة ثلاثة برصاص الشرطة وفرض حظر تجوال وحالة طوارئ في عدة مدن
مرتزقة الاحتلال التركي يضرمون النيران بمنازل المدنيين في قريتي القاسمية والريحانية بريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بقرية كرناز بريف حماة
المؤسسة السورية للبريد تستأنف تقديم خدمة دفع تعويضات المسرحين
السورية للتجارة تفتتح صالة تشرين في اللاذقية بعد تأهيلها ورفدها بتشكيلة سلعية
2020-05-31
السورية للتجارة
صالة تشرين
2020-05-31
sally
سابق
شفاء معمرة مغربية تناهز الـ 110 أعوام من فيروس كورونا
التالي
غلادباخ يفوز على أونيون في الدوري الألماني لكرة القدم
انظر ايضاً
السورية للتجارة تفتتح صالة تشرين في اللاذقية بعد تأهيلها ورفدها بتشكيلة سلعية
تصوير: وعد جورية