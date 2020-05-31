شفاء معمرة مغربية تناهز الـ 110 أعوام من فيروس كورونا

الرباط-سانا

شفيت معمرة مغربية يناهز عمرها 110 أعوام من فيروس كورونا المستجد لتكون أكبر مصابة في البلاد تتغلب على الفيروس.

وقالت نوال محوت المسؤولة عن مصلحة التواصل بالمركز الاستشفائي في مدينة فاس وفقاً لما أوردته وسائل إعلام مغربية إن المعمرة غادرت المشفى مع 12 شخصاً بعد تأكيد التحاليل المخبرية المزدوجة تعافيهم بشكل كامل من الفيروس مشيرة إلى أن المعمرة بقيت في الرعاية الصحية بالمركز لمدة 26 يوماً.

وأوضح مصدر لموقع هسبريس المغربي أنه تم اكتشاف إصابة العجوز بالفيروس بعد خضوعها احترازياً للاختبارات لمخالطتها أحد أقاربها الذي تأكدت إصابته بالعدوى.

يشار إلى أن جناح كوفيد19 بالمشفى الجامعي لفاس سجل بتاريخ الـ 12 من نيسان الماضي تعافي أصغر مصابة بالفيروس التي لا يتعدى عمرها شهرين.

وتشير آخر إحصائيات وزارة الصحة المغربية إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 7714 والوفيات إلى 202 حالة.