4.6 مليارات ليرة إنتاج مؤسسة الصناعات الكيميائية في 4 أشهر

دمشق-سانا

بلغ إنتاج الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 4.6 مليارات ليرة سورية.

وفي تصريح لمندوب سانا ذكر المدير العام للمؤسسة الدكتور أسامة أبو فخر أن نسبة التنفيذ الإجمالي للخطة الإنتاجية للشركات بلغت نحو 78 بالمئة من قيمة خططها البالغة نحو 5.9 مليارات ليرة.

ووفق الدكتور أبو فخر حازت الشركة الطبية العربية تاميكو على الجزء الأكبر من قيمة الإنتاج حيث بلغ إنتاجها المحقق خلال الفترة نفسها نحو 1.6 مليار ليرة تلتها الشركة العامة لصناعة الأحذية بقيمة 1.4 مليار ليرة ثم الشركة العامة للدهانات أمية بنحو 830 مليون ليرة.

وأكد الدكتور أبو فخر أن نسبة التطور في الإنتاج بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وصلت إلى 147 بالمئة حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي للفترة المماثلة من العام السابق للشركات التابعة نحو 3.2 مليارات ونسبة تطور المبيعات بالمقارنة مع العام السابق بلغت 165 بالمئة حيث سجلت المبيعات في حينه 2.4 مليار ليرة.

وبخصوص المخزون أوضح الدكتور أبو فخر أنه طرأ ارتفاع بسيط على مخزون أول العام بنحو 813 مليون ليرة حيث بلغت قيمة المخزون نهاية نيسان 3.6 مليارات بينما كانت القيمة في بداية العام 2.8 مليار ليرة والزيادة في المخازين بشكل رئيسي هي في شركات (تاميكو.. الأحذية.. الدهانات) وهي في حدودها الطبيعية.

أحمد سليمان