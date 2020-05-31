استشهاد 3يمنيين وإصابة 16 باستهداف العدوان السعودي محافظة الحديدة

صنعاء-سانا

استشهد ثلاثة يمنيين وأصيب 16 آخرون على الأقل باستهداف مرتزقة العدوان السعودي محافظة الحديدة غرب اليمن بالقصف المدفعي.

وذكر موقع المسيرة نت أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية حي الزهور بمديرية الحالي ما أسفر عن سقوط 3 شهداء و16 جريحا على الأقل.

إلى ذلك واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته المكثفة على عدد من المحافظات والمناطق اليمنية حيث شن 17 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب كما شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وفي صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة الحماد وغارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين والمنشآت العامة.

وشن طيران العدوان السعودي أول أمس 50 غارة على خمس محافظات واستمر في ارتكاب خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.