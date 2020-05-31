الإندبندنت: لا منطق يحمل العالم على تفهم قرار ترامب قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية

لندن-سانا

استنكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية في وقت يتفشى فيه وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده ووصفته بأنه “غير منطقي”.

وقالت الصحيفة في تعليق للكاتبة كولين دروري نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم إنه “لا منطق يحمل العالم على تفهم هذا القرار” مشيرة إلى أنه يأتي في محاولة للتغطية على فشل إدارة ترامب باحتواء تفشي الفيروس في البلاد.

وأوضحت بهذا الصدد أنه “نظراً لحجم تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة فإن القرار يبدو ليس أقل من محاولة لإعادة تركيز الانتباه بعيداً عن كيفية معالجة ذلك”.

وسلطت الصحيفة الضوء على الإدانات العالمية الواسعة لقرار ترامب مشيرة إلى أن أحد أطباء الأورام البريطانيين البارزين اعتبر أنه “لا يوجد منطق في قرار الرئيس الأمريكي بقطع الروابط مع المنظمة الدولية” فيما وصفه وزير الصحة الألماني ينس سبان بأنه خطوة “مخيبة للآمال” وسط انتشار الوباء العالمي.

كما نقلت الصحيفة عن الدكتور ستيفين جريفين الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ليدز قوله إن قطع العلاقة مع المنظمة الدولية “ليس له معنى في خضم أزمة عالمية يفترض أن تواجه بجبهة دولية موحدة للتعامل معها” بينما قالت جيل كارسون استشاري الأمراض المعدية في جامعة أكسفورد إن “الوقت حان للتضامن والوقوف معا لإنهاء الوباء بأسرع ما يمكن لإنقاذ الأرواح”.

ويأتي قرار ترامب في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1769776 إصابة أي أكثر بكثير من أي دولة أخرى فيما سجلت البلاد 960 وفاة إضافية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي لديها إلى 103758.