حلج 12500 طن من الأقطان في محلج الوليد بحمص

حمص-سانا

وصلت كميات الأقطان المحلوجة في محلج الوليد بحمص إلى 12500 طن من أصل الكميات المستلمة من المنطقة الشرقية في دير الزور والرقة والحسكة والبالغة 16042 طناً وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبين المهندس ماهر عساف مدير المحلج أنه نتج عن عمليات الحلج 4067 طناً من الأقطان المحلوجة تم توريد 3144 طناً منها إلى شركات الغزل ومنها الوليد للغزل بحمص وشركتا جبلة والساحل في جبلة وشركة الخيوط القطنية للغزل باللاذقية كما نتج عنها أيضا 7091 طناً من البذور تم توريدها إلى معمل السكر بحمص لاستخراج الزيت النباتي منها إضافة لأكثر من 1200 طن من النواتج الثانوية لزوم معامل الأعلاف.

ولفت مدير محلج الوليد الى استمرار عمليات الحلج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من خلال عمليات التعقيم المستمرة والتزام العمال بارتداء الكمامة والقفازات ولباس العمل الخاص منوهاً بالوضع الجيد للآلات مع ضرورة إيجاد قطع التبديل اللازمة لبعض الأقسام بالمحلج.