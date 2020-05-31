صرف 700 مليون ليرة من قيم الأقماح المسوقة بالحسكة من إنتاج الموسم الماضي

الحسكة-سانا

صرف فرع المصرف التعاوني الزراعي في محافظة الحسكة 700 مليون ليرة سورية من قيم الأقماح المسوقة من إنتاج الموسم الماضي إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب.

وأكد مدير فرع المصرف خضر الحسو في تصريح لمراسل سانا استمرار عمليات صرف قيم فواتير الأقماح المسوقة في كل فروع المصرف والبالغ عددها 17 فرعاً بظل توافر الاعتمادات المالية لافتاً إلى أن فرع المؤسسة السورية للحبوب حول فواتير جديدة بقيمة 750 مليون ليرة سورية وهي جاهزة للصرف.

من جانبه قال مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبيدة علي.. إن عمليات تسويق الأقماح لموسم 2019 مستمرة في المراكز المعتمدة حيث بلغت الكميات المسوقة حتى تاريخه 11411 طناً لافتاً إلى تحويل كل الفواتير الخاصة بالتسويق إلى فروع المصرف الزراعي للإسراع بصرف قيمها للفلاحين.

وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب حول مبلغ ملياري ليرة سورية إلى فروع المصرف مع بداية عمليات التسويق لتوفير الاعتمادات المالية لصرف قيم الأقماح.