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عــاجــل وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار على متظاهرين بمدينة إنديانابوليس خلال احتجاجات على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة

تواصل المظاهرات في العديد من المدن والولايات الأمريكية احتجاجاً على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية

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