تواصل المظاهرات في العديد من المدن والولايات الأمريكية احتجاجاً على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية تعتدي على القرى والبلدات الآمنة بريف إدلب
2020-05-31
أحزاب وقوى لبنانية تدعو لرفع الإجراءات القسرية عن سورية
2020-05-31
إجراءات الاتحاد الأوروبي القسرية ضد سورية… إرهاب اقتصادي مستمر وتبعية مطلقة لأوامر واشنطن
2020-05-30
بابورين ودولغوف: تجديد الإجراءات القسرية ضد سورية يؤكد تبعية أوروبا للولايات المتحدة
2020-05-30
الأسيوطي: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية تتناقض مع الشرعية الدولية
2020-05-30
اليمن يستنكر تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-05-29
محلل سياسي ورجل دين روسيان: تجديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته القسرية ضد سورية جريمة
2020-05-29
محليات
ضبط كمية من الخبز المدعوم المعد للبيع كعلف للحيوانات في يبرود بريف دمشق
2020-05-31
تسيير رحلتي قطار من طرطوس إلى اللاذقية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا
2020-05-31
بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.. استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد استكمالاً للفصل الدراسي الثاني
2020-05-31
طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين
2020-05-31
الحرارة توالي ارتفاعها وتحذير من تشكل الضباب في عدد من المناطق
2020-05-31
سورية تتسلم دفعة من طائرات (ميغ 29) المتطورة والمحدثة من روسيا الاتحادية
2020-05-30
تضرر 6600 هكتار مزروعة بالقمح والشعير في الحسكة جراء الحرائق
2020-05-30
رياضة
رابطة الدوري الإنكليزي: لا إصابات بفيروس كورونا في الدوري
2020-05-30
بايرن يفوز على دوسلدورف بخماسية في الدوري الألماني لكرة القدم
2020-05-30
ريد بول سالزبورغ يتوج ببطولة كأس النمسا لكرة القدم
2020-05-30
رابطة الدوري الإسباني تسمح للأندية باستئناف التدريبات الجماعية
2020-05-30
لاعبو بايرن ميونيخ يوافقون على خفض جديد لرواتبهم حتى نهاية الموسم
2020-05-30
الحجر على 12 موظفاً باتحاد كرة القدم المصري بعد إصابة مديره الفني بكورونا
2020-05-30
إعادة فحص عينات من سباق فرنسا للدراجات 2017 بحثاً عن منشطات جديدة
2020-05-30
اقتصاد
حلج 12500 طن من الأقطان في محلج الوليد بحمص
2020-05-31
صرف 700 مليون ليرة من قيم الأقماح المسوقة بالحسكة من إنتاج الموسم الماضي
2020-05-31
بدء حصاد محصول الشعير في درعا
2020-05-31
احتجاجات في روما وميلانو للمطالبة بإعادة العملة الإيطالية بدلاً من اليورو
2020-05-30
اتحاد الفلاحين في طرطوس: استجرار الخضار من المزارعين بسهل عكار وبيعها بسعر التكلفة
2020-05-30
السورية للتجارة تفتتح صالة تشرين في اللاذقية بعد تأهيلها ورفدها بتشكيلة سلعية
2020-05-30
مع تصاعد أزماته الاقتصادية.. النظام السعودي يستنزف 40 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية
2020-05-30
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بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.. استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد استكمالاً للفصل الدراسي الثاني
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بقرية كرناز بريف حماة
الاحتجاجات تتواصل في العديد من المدن والولايات الأميركية.. والشرطة تستخدم القوة ضد المتظاهرين
سورية تتسلم دفعة من طائرات (ميغ 29) المتطورة والمحدثة من روسيا الاتحادية
تضرر 6600 هكتار مزروعة بالقمح والشعير في الحسكة جراء الحرائق
الرئيس الأسد يصدر مراسيم بتعيين محافظين جدد للسويداء وحمص والقنيطرة ودرعا والحسكة
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وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار على متظاهرين بمدينة إنديانابوليس خلال احتجاجات على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة
تواصل المظاهرات في العديد من المدن والولايات الأمريكية احتجاجاً على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية
2020-05-31
المظاهرات في أمريكا
2020-05-31
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