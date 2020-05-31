ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام القوة القصوى والاحتجاجات تتواصل في العديد من المدن والولايات الأميركية

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية غير المحدودة ضد المظاهرات التي عمت أرجاء الولايات المتحدة بعد مقتل شاب أميركي من أصول أفريقية على أيدي الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وبرر ترامب في تغريدتين عبر حسابه على (تويتر) أمس تهديده هذا بقمع مواطنين أميركيين يمارسون الحق في التظاهر والتعبير بالقول إن “عبور المتظاهرين حدود الولاية من أجل التحريض على العنف يعتبر جريمة فيدرالية” مهدداً بأنه “في حال لم يكن حكام ورؤساء البلديات أكثر صرامة في تعاملهم مع المحتجين فإن الحكومة الفيدرالية ستتدخل وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لعسكريينا وتنفيذ اعتقالات كثيرة”.

واعتبر ترامب أن 80 بالمئة من المتظاهرين في مينيابوليس أمس قدموا من خارج الولاية وقال إنهم “يضرون الأعمال”.

وأشار ترامب إلى أن القوات المسلحة تستطيع الانتشار في مينيابوليس بشكل سريع جدا حال طلبت السلطات المحلية ذلك.. فيما استدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد عدة ليال من المواجهات في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

وخرج مئات المتظاهرين للاحتجاج في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وعدد من المدن الأخرى امس بعد تهديد ترامب وجرت مواجهات بين الشرطة والمحتجين في نيويورك بعد أن أمرتهم الشرطة بالتراجع بدعوى أن هذه التجمعات غير قانونية وتم اعتقال عدد من المتظاهرين.

وفي لوس أنجلوس أطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي خلال مواجهة مع المتظاهرين كما اشتبك عناصر الشرطة مع متظاهرين في شيكاغو ونيويورك حيث جرت عمليات اعتقال عدة.

وفرضت السلطات حظر التجوال ليلة أمس في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس وأتلانتا وشيكاغو ودنفر وفيلادلفيا وبيتسبرغ وسياتل وكليفلاند وكولومبوس وبورتلاند وميامي وميلووكي وروتشستر بنيويورك كما أصدر الحرس الوطني بيانا عن وضع القوات في العاصمة بوضع الاستعداد للحفاظ على الأمن.

واندلعت الاحتجاجات فى منيابوليس إثر وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد الذي ظهر في فيديو وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بينما يضغط ضابط شرطة أبيض جاثماً بركبته فوق عنقه.

إلى ذلك اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 1400 شخص منذ أن بدأت الاحتجاجات على جريمة قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضابط من شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الشرطة الأمريكية اعتقلت 1383 شخصاً في 17 ولاية منذ يوم الخميس الماضي على خلفية الاحتجاجات على مقتل فلويد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن قام ضابط في شرطة مينيابوليس بالضغط على رقبته لمدة خمس دقائق أثناء محاولة اعتقاله.

وبحسب إحصاءات الوكالة فإن عدد المعتقلين قد يكون أكبر بكثير نظرا لتواصل الاحتجاجات وتوسع رقعتها في أنحاء الولايات المتحدة مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية اعتقلت 533 شخصا ًفي لوس أنجلوس وحدها أمس الأول.

وكانت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية اعتقلت أمس الأول أكثر من 200 شخص خلال الاحتجاجات المتواصلة.