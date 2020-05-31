مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال التي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين في باحاته.

وذكرت وكالة معا أن 75 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين كانوا يتواجدون في باحات المسجد.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وكان آلاف المصلين من مدينة القدس ومحيطها أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى فجر اليوم بعد 70 يوماً من إغلاقه من قبل الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.