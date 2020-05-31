آلاف الأشخاص يتظاهرون في تورنتو احتجاجاً على عنصرية الشرطة في كندا والولايات المتحدة

تورونتو-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة تورونتو الكندية أمس تعبيراً عن احتجاجهم وإدانتهم للممارسات العنيفة والعنصرية للشرطة في الولايات المتحدة وكندا مع المواطنين من أصول إفريقية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها (حياة السود تهم) و( لم أعد قادراً على التنفس) وهي العبارة التي قالها الأميركي جورج فلويد عندما كان شرطي يثبته على الأرض قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها عناصر الشرطة الأميركية.

وقال أحد المتظاهرين للوكالة: “من المهم على الرغم من وباء كورونا أن نظهر أننا نكافح من أجل العدالة للجميع بالنسبة للسود ولكل الأشخاص الملونين” مضيفاً إنه “مع أن المشكلة أكبر في الولايات المتحدة فإن الأمر يجري هنا على أبوابنا في تورونتو وكندا وعلينا أن نتحد جميعا في العالم”.

وضم الحشد أشخاصا من كل الأعراق وعكس تنوع تورونتو أكبر مدينة كندية يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وهتف المتظاهرون “لا عدالة لا سلام”.

ونظمت المظاهرة إثر وفاة امرأة سوداء الأربعاء الماضي في تورونتو بعدما سقطت من شرفة تقع في الطابق الرابع والعشرين خلال عملية للشرطة في ظروف ما زالت غامضة وتتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي تشهدها جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة فلويد البالغ من العمر 46 عاماً خلال توقيفه من قبل الشرطة.