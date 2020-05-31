الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ 6 ملايين في العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 369474 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي فيما تخطى عدد المصابين فيه الـ 6 ملايين و112 ألفاً.

وأفاد موقع وورلد ميتر العالمي الخاص بالإحصاءات العالمية بأن عدد المصابين بالفيروس حول العالم بلغ حتى الآن 6112476 حالة ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة فيما بلغ عدد الوفيات 369474 حالة في 196 بلدا.

وبحسب إحصائية لوكالة الصحافة الفرنسية فان أوروبا هي الأكثر تضرراً بالفيروس بين القارات بتسجيلها 2 مليون و135 ألفا و170 إصابة والوفيات 177 ألفاً و595 وفاة وتأتي بعدها الولايات المتحدة بتسجيلها مليونا و760 ألفا و740 إصابة والوفيات 103472 وفاة.

وتشير الاحصاءات إلى أن الفيروس بات يتقدم حاليا بشكل أسرع في أمريكا اللاتينية مع زيادة بأكثر من 45 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح المجموع 596449 إصابة و94032 وفاة.