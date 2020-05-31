تراجع حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في موسكو

موسكو-سانا

شهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم تراجعا بحصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة مقابل 78 حالة في إحصائية الأمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله في إحصائية اليوم إن عدد المتوفين بكورونا في المدينة ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 69 شخصاً مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين بالفيروس في موسكو بلغت حتى الآن 2477 شخصاً بعد أن كانت 2408 في الإحصائية السابقة حيث يشير هذا العدد إلى تراجع ملحوظ للوفيات بكورونا على أساس يومي حيث سجلت في المدينة حسب إحصائيتي الأربعاء والخميس الماضيين على التوالي 71 و76 حالة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت فيها حتى الآن 178196 إصابة بينها 78324 حالة شفاء بينما بلغ إجمالي الإصابات في عموم روسيا 396575 إصابة بينها 4555 وفاة و167469 حالة شفاء.