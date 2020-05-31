الصحة الروسية تصدق رسمياً على أول دواء ضد فيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الصحة الروسية تصديقها رسميا على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الصحة قولها إنها وافقت على استخدام عقار “أفيفافير” الذي يحمل اسم “فافيبيرافير” الدولي لعلاج المصابين بالمرض موضحة أن العقار ينتج في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة خيمرار لتصنيع الأدوية حيث بلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80 بالمئة.

وكانت اختبارات أفيفافير السريرية أظهرت أمن استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أي آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

وسجلت روسيا حتى اليوم 396575 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 4555 وفاة و167469 حالة شفاء.