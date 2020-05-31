القوات العراقية تدمر ثلاثة أوكار لإرهابيي تنظيم داعش وتصادر أسلحة وذخيرة

بغداد-سانا

تمكنت القوات العراقية المشتركة من تدمير ثلاثة أوكار لإرهابيي تنظيم “داعش” في جرف النصر غرب العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قولها إن قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المغاوير الأول والحشد الشعبي اقتحمت ثلاثة أوكار في منطقة رويعية التابعة لجرف النصر شمال بابل مشيرة إلى مصادرة حشوة صواريخ وقاذفات وصواعق وبطاريات تفجير وحقائب ظهر وبندقية بازوكة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.

وكانت القوات العراقية المشتركة قضت على إرهابي وأصابت آخر بجروح اليوم خلال صدها محاولة تسلل باتجاه قرية المقام في محافظة كركوك شمال العراق.