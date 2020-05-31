مدفيديف: خروج واشنطن من المعاهدات الدولية له عواقب وخيمة

موسكو-سانا

أكد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الأجواء المفتوحة وموقفها من معاهدة “ستارت 3” ستكون له “عواقب وخيمة” على بنية الأمن الدولي.

جاءت تصريحات مدفيديف هذه بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي تم خلاله مناقشة الموقف النهائي لموسكو بشأن خروج الولايات المتحدة من المعاهدتين المذكورتين أعلاه.

وقال مدفيدف عبر صفحته في موقع فكونتاكتي الروسي للتواصل الاجتماعي إن موقف البيت الأبيض من هذه الوثائق سيؤدي إلى تدمير بنية الأمن الدولي وستكون له عواقب وخيمة.

وكان بوتين دعا في وقت سابق اليوم أعضاء مجلس الأمن الروسي إلى مناقشة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة ومعاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت3”.

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا مؤخرا أن الولايات المتحدة تنوى الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تضم 35 بلدا والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها.

يشار إلى أن معاهدة “ستارت 3” وقعتها روسيا والولايات المتحدة في الـ 8 من نيسان من العام 2010 في براغ وهي تلزم الجانبين الأمريكي والروسي بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية.