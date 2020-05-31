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إطلاق أول رحلة فضائية مأهولة لشركة أمريكية خاصة

2020-05-30

واشنطن-سانا

تم اليوم إطلاق صاروخ (فالكون 9) من مركز كينيدي الفضائي الأمريكي حاملاً السفينة (كرو دراجون) وعلى متنها اثنان من رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الصاروخ (فالكون 9) التابع للشركة التي أسسها إلون ماسك أقلع من دون أي مشاكل في الدقائق الأولى للعملية وفق ما أظهر النقل المباشر لوقائعها من جانب ناسا.

وأقلع رائدا الفضاء الأمريكيان روبرت بنكن ودوغ هورلي في الصاروخ سبايس إكس التابع لأول شركة خاصة عهدت اليها وكالة الفضاء الاميركية ناسا تنفيذ مهمة تاريخية.

وانفصل الجزء الاول من الصاروخ كما هو مقرر بعد دقيقتين من التحليق بسرعة ناهزت أربعة آلاف كيلو متر في الساعة فيما واصل الجزء الثاني حمل الكبسولة (كرو دراغون) باتجاه المحطة الفضائية الدولية.

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