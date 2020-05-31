فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من 105 آلاف شخص في الولايات المتحدة ويصيب أكثر من مليون و800 ألف شخص

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عتبة 105 آلاف حالة والإصابات مستوى المليون والـ 800 ألف إصابة وفقاً لإحصائية جديدة نشرها اليوم موقع وورلد ميترز الخاص بالإحصاءات العالمية.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى اليوم سجلت في الولايات المتحدة 1806589 إصابة بكورونا بينها 105063 وفاة ما يساوي 82ر5 بالمئة من إجمالي الحالات المرصودة في العالم و523064 حالة تعافت تماما من الفيروس أي 95ر28 بالمئة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ليبقى معدل الوفيات اليومية دون المئة حالة لليوم العاشر على التوالي مشيرة إلى تسجيل 14380 إصابة جديدة بكورونا مقابل 14695 في اليوم السابق.

بدورها سجلت تركيا ارتفاعا بعدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 983 ليصل إلى 163103 حالات مشيراً إلى أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4515 شخصاً إثر تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير.

عربيا أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 133 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 9267 والوفيات إلى 646 حالة في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.

فيما سجلت وزارة الصحة اللبنانية 19 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 1191 فيما استقر إجمالي الوفيات عند 26 حالة وفاة.