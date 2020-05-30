زاسبيكين: يجب بحث الخروقات الإسرائيلية لسيادة لبنان في مجلس الأمن

بيروت-سانا

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين ضرورة مناقشة الخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء والمياه والسيادة اللبنانية وعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة أثناء مناقشة مجلس الأمن الدولي التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني “اليونيفيل”.

وأوضح زاسبيكين في تصريح تلفزيوني اليوم أن بلاده تنسق مع لبنان بشأن مهمة اليونيفيل الحالية في الجنوب اللبناني وتؤيد النهج الذي يتبعه بهذا الصدد مشيرا إلى فشل كل المحاولات لتغيير مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

يذكر أن قوات اليونيفيل تنتشر فى جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب تفويض من الأمم المتحدة وعززت صلاحياتها فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان عام 2006 وصدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي.