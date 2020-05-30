نيويورك.. اعتقال 200 شخص خلال الاحتجاجات على عنصرية الشرطة

نيويورك-سانا

اعتقلت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية أكثر من 200 شخص خلال احتجاجات حاشدة في الولايات المتحدة أمس على خلفية جريمة قتل الشرطة الأمريكية شاباً من أصول أفريقية في مدينة مينيابوليس بعد استخدامها العنف المفرط ضده.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن قائد شرطة نيويورك ديرموت شي قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن الشرطة اعتقلت 200 شحص خلال الاحتجاجات التي جرت خلال اليومين الماضيين وشارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص مشيراً إلى أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الشرطة.

ولفت قائد شرطة نيويورك إلى أن الاعتقالات شملت امرأتين معترفا بارتكاب عناصر شرطته جريمة القتل العمد وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي تحدث عن توجيه هذه التهمة لاحد عناصر هذه الشرطة.

من جانبه هدد عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو بعدم تسامح سلطات المدينة مع المظاهرات منددا في الوقت ذاته باستخدام الشرطة للعنف ضد متظاهرين لم يشاركوا في أعمال الشغب.

وأثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل شرطة أمريكي يقوم بتعذيب شخص من أصول أفريقية قبيل وفاته غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة حيث أعاد إلى الذاكرة الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الأمريكية بشكل مستمر بحق الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية.

ومقطع الفيديو مدته 10 دقائق وتم تصويره من قبل شخص كان في منطقة الحادث يظهر فلويد على الأرض في مينيابوليس وهو يقول للشرطي الذي يضع ركبته على رقبته بقوة “لا تقتلني.