الجيش الليبي يسقط 3 طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم إسقاطه ثلاث طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي بالقرب من مدينة بني وليد جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات الليبية في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن منصات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات تركية مسيرة.

وتعانى ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسى “الناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمنى فى ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التى تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق ولا سيما في العاصمة طرابلس التي تنتشر فيها ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي الذي يحاول فرض هيمنته على هذا البلد بإعادة إحياء أوهام الأمبراطورية العثمانية البائدة.