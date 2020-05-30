أغنية جديدة لشهد برمدا دعماً لأطفال مرضى السرطان

دمشق-سانا

دعماً للأطفال السوريين المرضى بالسرطان أطلقت الفنانة السورية شهد برمدا أغنية عبر القناة الخاصة بمبادرة “الطفولة حياة” على اليوتيوب على أن يذهب ريع الأغنية كاملا لهذه المبادرة الأغنية التي كتب كلماتها هاني الصارو ولحنها أحمد زعيم وقام بتوزيعها عمرو عبد الفتاح جاءت بعنوان “يا كايدهم” محاولة برمدا عبرها الخروج عن المألوف والابتعاد عن اللون الطربي الذي انتهجته منذ بداياتها الفنية سعياً منها لتحقيق التنوع لتقدم أغنية خفيفة وسريعة تتناول فيها قصة حب تنتصر على محاولات الكيد لها.

وقام بعمليات الميكس والماسترينغ للأغنية ماهر صلاح فيما تولى الإشراف العام إياد البني بينما صمم فيديو الأغنية سامر سالم.

يشار إلى أن مبادرة الطفولة حياة انطلقت على موقع يوتيوب في آذار من عام 2017 وشارك فيها العديد من الفنانين والنجوم وحققت نجاحاً وانتشاراً عبر أعمال موسيقية تتصل بالأغنية السورية المعاصرة.

ميس العاني