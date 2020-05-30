إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.