وزير تركي سابق: 63 نائباً يعتزمون الاستقالة من حزب أردوغان

أنقرة-سانا

أعلن وزير العدل التركي السابق يشار أوكويان أن 63 نائبا من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم يستعدون لترك حزبهم والانضمام إلى حزب الديمقراطية والتقدم برئاسة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان.

ونقلت وسائل إعلام عن أوكويان قوله إنه وفقا لمعلومات نقلت إليه من “مصدر مهم جداً” فإن هؤلاء النواب يتحضرون للاستقالة من حزب أردوغان والانضمام إلى حزب الديمقراطية والتقدم تحضيرا للانتخابات المقبلة.

وكان استطلاع جديد أجرته مؤسسة “افراسيا” للدراسات السياسية والاجتماعية في 26 ولاية تركية ونشر اليوم توقع هزيمة مطلقة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال إجرائها الأسبوع القادم.