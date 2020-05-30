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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بابورين ودولغوف: تجديد الإجراءات القسرية ضد سورية يؤكد تبعية أوروبا للولايات المتحدة
2020-05-30
الأسيوطي: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية تتناقض مع الشرعية الدولية
2020-05-30
اليمن يستنكر تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-05-29
محلل سياسي ورجل دين روسيان: تجديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته القسرية ضد سورية جريمة
2020-05-29
تجمع العلماء المسلمين يطالب بانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من سورية
2020-05-28
رحالة تشيكي: سورية موطن الجمال والأمان
2020-05-28
طهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير قانونية ويجب رفعها
2020-05-27
محليات
تضرر 6600 هكتار مزروعة بالقمح والشعير في الحسكة جراء الحرائق
2020-05-30
تزفيت طريق نهر عيشة ومدخل داريا على المتحلق الجنوبي بدمشق
2020-05-30
إخماد حريق بأرض زراعية في بانياس أضراره اقتصرت على الماديات
2020-05-30
تأهيل طريق عين شقاق البودي بريف اللاذقية
2020-05-30
تنظيم 596 ضبطاً وإغلاق أكثر من مئتي فعالية تجارية بحمص خلال رمضان
2020-05-30
الحرارة إلى ارتفاع وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية
2020-05-30
إخماد حريقين على طريق حمص تدمر وفي واحة بساتين تدمر التاريخية
2020-05-29
رياضة
رابطة الدوري الإسباني تسمح للأندية باستئناف التدريبات الجماعية
2020-05-30
لاعبو بايرن ميونيخ يوافقون على خفض جديد لرواتبهم حتى نهاية الموسم
2020-05-30
الحجر على 12 موظفاً باتحاد كرة القدم المصري بعد إصابة مديره الفني بكورونا
2020-05-30
إعادة فحص عينات من سباق فرنسا للدراجات 2017 بحثاً عن منشطات جديدة
2020-05-30
اللاذقية ثانياً ببطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ “قتال الظل” على الانترنت
2020-05-30
بعد تألقه في المصارعة السورية لاعباً.. نوزت الصالح يخرج أبطالاً خلال مسيرته التدريبية
2020-05-30
المدرب هيثم جميل: استنئاف نشاط كرة السلة سيشهد ضغطاً في التحضير ولكنه أفضل من إنهاء الموسم
2020-05-30
اقتصاد
اتحاد الفلاحين في طرطوس: استجرار الخضار من المزارعين بسهل عكار وبيعها بسعر التكلفة
2020-05-30
السورية للتجارة تفتتح صالة تشرين في اللاذقية بعد تأهيلها ورفدها بتشكيلة سلعية
2020-05-30
مع تصاعد أزماته الاقتصادية.. النظام السعودي يستنزف 40 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية
2020-05-30
النفط يرتفع 5 بالمئة
2020-05-29
تراجع الأسهم الأوروبية
2020-05-29
تراجع الأسهم الأمريكية
2020-05-29
ارتفاع أسعار الذهب
2020-05-29
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الشريط الأخباري
تضرر 6600 هكتار مزروعة بالقمح والشعير في الحسكة جراء الحرائق
مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض وفي عدد من المدن الأميركية احتجاجاً على مقتل رجل من أصول أفريقية على يد الشرطة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
الرئيس الأسد يصدر مراسيم عدة بتعيين محافظين جدد للسويداء وحمص والقنيطرة ودرعا والحسكة
تأهيل طريق عين شقاق البودي بريف اللاذقية
2020-05-30
تصوير: وعد جورية
عين شقاق
2020-05-30
sally
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السورية للتجارة تفتتح صالة تشرين في اللاذقية بعد تأهيلها ورفدها بتشكيلة سلعية