رابطة الدوري الإسباني تسمح للأندية باستئناف التدريبات الجماعية

مدريد-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن أندية الدرجتين الأولى والثانية يمكنها استئناف التدريبات الجماعية بدءاً من بعد غد الاثنين لأول مرة منذ العودة لنشاطاتهم التي توقفت في آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت رابطة الدوري في بيان اليوم: “إن الأندية ستبدأ التدريبات الجماعية في أول حزيران بعدما خففت الحكومة الإسبانية القيود”.

وعادت الأندية إلى التدريبات الفردية في بداية أيار الجاري قبل الانتقال للتدريبات في مجموعات تضم حتى عشرة لاعبين في كل مجموعة لمدة أسبوعين ثم من 14 لاعباً منذ الاثنين الماضي.

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