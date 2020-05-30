الرئيس الأسد يصدر مراسيم عدة بتعيين محافظين جدد للسويداء وحمص والقنيطرة ودرعا والحسكة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 127 للعام 2020 القاضي بإنهاء تعيين السيد عامر إبراهيم العشي محافظاً لمحافظة السويداء، ونقل السيد همام صادق دبيات محافظ القنيطرة وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء.

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم الـمرسوم رقم 128 للعام 2020 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 383 للعام 2018 المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة للسيد بسام ممدوح بارسيك، وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص.

وأصدر الرئيس الأسد الـمرسوم رقم 129 للعام 2020 القاضي بتعيين السيد محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة.

والـمرسوم رقم 130 للعام 2020 القاضي بإنهاء تعيين السيد محمد خالد الهنوس محافظاً لمحافظة درعا، وتعيين السيد مروان إبراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا.

والـمرسوم رقم 131 للعام 2020 القاضي بإنهاء تعيين السيد جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً لمحافظة الحسكة، وتعيين السيد غسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة.