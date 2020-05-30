محافظة دمشق.. تزفيت طريق نهر عيشة ومدخل داريا على المتحلق الجنوبي

دمشق-سانا

ضمن خطتها لتحسين الطرق في مختلف أحياء المدينة تنفذ محافظة دمشق أعمال تزفيت عدد منها مع الاستمرار بتأهيل وصيانة المرافق العامة من منصفات وأرصفة وأطاريف.

وباشرت ورشات مديرية الصيانة في المحافظة أعمال تزفيت طريق نهر عيشة بداية من أوتوستراد درعا مروراً بكازية القدم وحتى ساحة الأشمر وفق مدير الصيانة المهندس محمد حمامية في تصريح لمندوب سانا مبينا أنه سيتم تزفيت الطريق ذهاباً وإياباً حيث يتم العمل في أيام العطل منعا لحدوث أي اختناقات مرورية.

كما أنهت مديرية الصيانة وفق حمامية تزفيت طريق مدخل داريا على المتحلق الجنوبي ومقاطع من الطريق الواصل بين دوار الكارلتون حتى مشفى الأسد الجامعي وبالعكس لافتاً إلى مواصلة الورشات قشط الإسفلت من شارع البدوي بساروجة والشارع الرئيسي في حي الورود حتى أول نزلة الصفصاف إضافة إلى قشط الاسفلت المتضرر في عدد من الشوارع في حي العرين بدمر البلد وذلك تمهيداً لتزفيتها لاحقاً.

وأشار حمامية إلى مواصلة الورشات صيانة منصف طريق نهر عيشة وتبليط الأرصفة وتركيب الأطاريف على جانبيه إضافة لأعمال صيانة الأرصفة والأطاريف في شارع الثورة وباب الصغير والرصيف على الطريق الدولي مقابل كراج البولمان باتجاه البانوراما.

فراس صافي