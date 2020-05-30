علماء بريطانيون يحذرون من رفع قيود العزل ضد كورونا قبل الأوان

لندن-سانا

حذر علماء بريطانيون من رفع قيود العزل العام في البلاد قبل الأوان المناسب نظراً لسرعة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن رئيس المجموعة الاستشارية لمخاطر الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة في بريطانيا البروفسور بيتر هوربي قوله إنه من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام نظرا لأن نظام الفحص والتتبع غير مفعل على نحو كامل حتى الآن.

وأضاف إنه “لا يمكننا العودة لوضع نشهد فيه أعداد حالات الإصابة والوفيات التي شهدناها من قبل”.

من جهته قال مدير مؤسسة (ولكام تراست) للأبحاث جيريمي فيرار في تغريدة له على تويتر إن “فيروس كورونا ينتشر على نحو شديد السرعة بما لا يسمح برفع العزل العام في البلاد” مشيراً إلى أن تطبيق /افحص.. تتبع.. اعزل/ يجب أن يكون قائماً وفعالاً تماماً وقادراً على التعامل مع أي زيادة فورا كما يتعين أن تكون معدلات العدوى أقل”.

ووفقاً لأحدث إحصاء لموقع (وورلد ميترز) فإن بريطانيا تأتي ثانياً بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء بتسجيلها 38161 وفاة من أصل 271222 إصابة.