وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير على طريق عام سلمية الرقة

حماة-سانا

توفي شخصان وأصيب ثلاثة اخرون جراء حادث سير اليوم على طريق عام سلمية الرقة في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حماة.

وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة في تصريح لمراسل سانا إن الحادث نجم عن تدهور سيارة سياحية على طريق عام سلمية الرقة بالقرب من ناحية أثريا ما أدى لوفاة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

ولفت المصدر إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى مشفى سلمية الوطني لتلقي العلاج مبيناً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم الانتباه.

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