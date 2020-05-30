بعد تألقه في المصارعة السورية لاعبا.. نوزت الصالح يخرج أبطالاً خلال مسيرته التدريبية

دمشق-سانا

خرجت المصارعة السورية أبطالا سجلوا حضورهم بقوة في البطولات الدولية السابقة بمهاراتهم العالية ونتائجهم الملفتة التي جذبت أنظار خبراء اللعبة على المستوى الدولي.

نوزت الصالح مواليد 1982 اسم لمع في المصارعة الرومانية فتألق لاعبا في البطولات المحلية والدولية بمختلف الفئات قبل أن ينتقل الى عالم التدريب ليخرج أبطالا مثلوا المنتخب الوطني خير تمثيل في العديد من الاستحقاقات الخارجية المهمة.

ففي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال الصالح “بدأت مسيرتي في اللعبة منذ أن كان عمر عشر سنوات وتدرجت بمختلف الفئات العمرية وتمكنت من إحراز لقب بطولة الجمهورية بهذه الفئات لسنوات متتالية وتحديدا بفئة الرجال حيث نلت بطولة الرجال لعشر سنوات متتالية وكانت تجربتي الخارجية الأولى عبر دورة الفجر الدولية في إيران عام 2001 أحرزت خلالها المركز الأول”.

وأضاف الصالح: حققت مع المنتخب الوطني العديد من الميداليات خلال بطولات عربية وقارية سابقة فنلت ذهبية بطولة العرب للشباب في الأردن عام 2003 إضافة الى فضية بطولة العرب للرجال في قطر وذهبية غرب آسيا في لبنان والعراق وبرونزية بطولة المتوسط في صربيا 2014 والمركز الثالث ببطولة آسيا الشاطئية في فيتنام 2016 والمركز الخامس في الدورة الآسيوية في كوريا الجنوبية والمركز ذاته أيضا في بطولة العالم العسكرية في مقدونيا.

وتابع الصالح: بعد أن توجهت الى التدريب أشرفت على إعداد مجموعة من المواهب المتميزة في اللعبة وبعد خطة تدريبية ناجحة تمكن اللاعبون الذين قمت بتدريبهم من إحراز العديد من المراكز المتقدمة ابرزهم فوزي الحسن وعبد الكريم الحسن اللذان أحرزا ذهبية وفضية بطولة البحر الأبيض المتوسط للشباب والناشئين في الجزائر العام الماضي بوزني 69كغ و66كغ على التوالي إضافة إلى أسد الدين الاسطة ومحمد فواز وهم أصحاب إنجازات على المستويين العربي والقاري أيضا.

وختم الصالح حديثه إن المصارعة السورية تحظى بمواهب قادرة على تحقيق المزيد من الميداليات البراقة لتواصل الإنجازات التي حققها أبطال اللعبة في السنوات الماضية.

محمد الرحيل