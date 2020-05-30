ألمانيا: قطع واشنطن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة

برلين-سانا

أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم أن قطع الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة العالمية يشكل انتكاسة خطيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سبان قوله في تغريدة له على موقع تويتر: “على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشكل أكبر ماليا تجاه منظمة الصحة العالمية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع كل الجسور مع المنظمة”.

وأعلن ترامب أمس وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.

وسبق أن وجهت ادارة ترامب اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية بالفشل في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشى الفيروس المستجد والانحياز إلى الصين فيما أشار مراقبون إلى أن خطوات الرئيس الأمريكي تهدف إلى التغطية على الانتقادات الموجهة لإدارته لفشلها في مواجهة تفشي فيروس كورونا.