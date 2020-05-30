كوريا الديمقراطية تجدد رفضها التدخلات الأمريكية في شؤون الصين

بيونغ يانغ-سانا

جددت كوريا الديمقراطية اليوم رفضها القاطع التدخلات الأمريكية في شؤون الصين الداخلية ولاسيما فيما يتعلق بالوضع في هونغ كونغ.

وشدد ممثل لوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية في تصريح له نقلته رويترز على أن “قضية هونغ كونغ تتعلق تماما بالشؤون الداخلية للصين ولذلك لا يحق لأي بلد أو قوة التدخل في قضاياها” مبينا أن قانون الأمن الوطني الذي أصدرته الصين بشأن هونغ كونغ “خطوة مشروعة لحماية أمن البلاد”.

وجدد الدبلوماسي الكوري الديمقراطي رفض بيونغ يانغ القاطع “التدخل الخارجي الضار بالأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لهونغ كونغ”.

وكانت الصين أكدت في وقت سابق على لسان المتحدث باسم خارجيتها تشاو لي جيان أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها الداخلية وقامت بتحرك ردا على قانون الأمن الوطني الخاص بهونغ كونغ والذي أقره البرلمان الصيني أمس الأول.