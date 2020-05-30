تواصل احتجاجات الشعب الأمريكي ضد الجريمة العنصرية التي ارتكبتها الشرطة ضد مواطن من أصول أفريقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
اليمن يستنكر تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-05-29
محلل سياسي ورجل دين روسيان: تجديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته القسرية ضد سورية جريمة
2020-05-29
تجمع العلماء المسلمين يطالب بانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من سورية
2020-05-28
رحالة تشيكي: سورية موطن الجمال والأمان
2020-05-28
طهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير قانونية ويجب رفعها
2020-05-27
الحملة الأهلية لنصرة فلسطين: سورية تعرضت لحرب كونية بسبب دعمها المقاومة
2020-05-27
برلماني مصري يطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-05-27
محليات
الحرارة إلى ارتفاع وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية
2020-05-30
إخماد حريقين على طريق حمص تدمر وفي واحة بساتين تدمر التاريخية
2020-05-29
المدينة الجامعية بدمشق جاهزة لاستقبال الطلاب اعتباراً من يوم غد
2020-05-29
الـ 29 من أيار صفحة من صفحات الشرف في تاريخ سورية ودرس في قيم الشهادة والتضحية
2020-05-29
اللاذقية.. المدينة الجامعية تعاود استقبال الطلاب بعد تأمين شروط السلامة الصحية
2020-05-29
إخماد حريق في قرية كودنة بريف القنيطرة
2020-05-29
إخماد 6 حرائق بمناطق في درعا
2020-05-29
رياضة
المدرب هيثم جميل.. استنئاف نشاط كرة السلة سيشهد ضغطاً في التحضير ولكنه أفضل من إنهاء الموسم
2020-05-30
بعد تألقه في المصارعة السورية لاعبا.. نوزت الصالح يخرج أبطالاً خلال مسيرته التدريبية
2020-05-30
تشرين يحافظ على الصدارة رغم تعادله مع الجيش في المرحلة الـ 17 من الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-05-29
استئناف الدوري الإسباني بمواجهة بين إشبيلية وريال بيتيس الشهر القادم
2020-05-29
بولندا تسمح بحضور جماهيري جزئي لمباريات كرة القدم
2020-05-29
الدوري الياباني في 4 تموز دون جمهور
2020-05-29
ليفركوزن يفوز على فرايبورغ في الدوري الألماني
2020-05-29
اقتصاد
النفط يرتفع 5 بالمئة
2020-05-29
تراجع الأسهم الأوروبية
2020-05-29
تراجع الأسهم الأمريكية
2020-05-29
ارتفاع أسعار الذهب
2020-05-29
ارتفاع العجز التجاري التركي 67 بالمئة في نيسان الماضي
2020-05-29
الزراعات المنزلية في طرطوس… مشروع يحقق الاكتفاء الذاتي ومواجهة ارتفاع الأسعار
2020-05-29
هبوط أسعار النفط العالمية
2020-05-29
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تواصل احتجاجات الشعب الأمريكي ضد الجريمة العنصرية التي ارتكبتها الشرطة ضد مواطن من أصول أفريقية
2020-05-30
تواصل احتجاجات الشعب الأمريكي
2020-05-30
Rem
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