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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

2020-05-30

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي القدس المحتلة وطولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب إياد الحلاق 30 عاماً من ذوى الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط في القدس المحتلة ومنعت وصول سيارات الإسعاف اليه وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيداً.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها العسكرية جنوب طولكرم الرصاص باتجاه شاب فلسطيني ما أدى لإصابته في قدمه.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في مدينة الخليل.

وذكرت وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وسط الخليل واعتقلت فتيين فلسطينيين يبلغان من العمر 16 و17 عاما.

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