ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن

برلين-سانا

أعلن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل رفضت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة مقترحة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن زايبرت قوله اليوم: “حتى الآن وفي ضوء وضع وباء كورونا إجمالا فإن ميركل لا يمكنها الموافقة على الحضور شخصيا وقبول دعوة ترامب لها لقمة مجموعة السبع في نهاية حزيران المقبل في واشنطن” مضيفا إن ميركل “ستواصل بالطبع متابعة تطورات الوباء”.

وكان البيت الأبيض ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن ترامب يرى أن عقد قمة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة قرب نهاية حزيران هي أفضل مثال لرفع قيود العزل العام في دول العالم.

يذكر أنه كان من المخطط أن تعقد القمة من الـ 10 إلى الـ 12 من حزيران لكن البيت الأبيض أقر في وقت لاحق بأن القمة قد تعقد قبل نهاية الشهر.