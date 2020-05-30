30 أيار2008- إقرار معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية

دمشق-سانا

1837 -الأمير عبد القادر الجزائري والجنرال توماس روبير بيجو يوقعان معاهدة تافنة وذلك بعد مجموعة من الانتصارات الجزائرية على الفرنسيين.

1913- توقيع اتفاقية لندن التي انهت حرب البلقان الأولى ونصت على استقلال البانيا.

1917-الكسندر الأول يعتلي عرش اليونان.

1935- 62 ألف قتيل في زلزال يدمر مدينة كويتا الباكستانية.

1958 -إغلاق سجن سوغامو الذي كان مخصصا لمجرمي الحرب اليابانيين.

1967-اندلاع حرب أهلية في نيجيريا اثر إعلان اقليم بيافرا استقلاله.

1982 -إسبانيا تصبح العضو السادس عشر في حلف شمال الأطلسي الناتو.

1998 -زلزال بقوة 6ر6 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال أفغانستان موديا بحياة 5000 شخص.

2008- إقرار معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية.

من مواليد هذا اليوم

1574 -الملك شارل التاسع ملك فرنسا.

1757 -هنري أدينغتون رئيس وزراء المملكة المتحدة.

من وفيات هذا اليوم…

1912 -ويلبر رايت أحد الأخوين رايت الأمريكيين اللذين اخترعا الطائرة.

2009- الرئيس السوداني السابق جعفر النميري.

2012 -السير أندرو هكسلي عالم فيزيولوجيا وفيزياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

أعياد ومناسبات…

عيد المنطقة في منطقة جزر الكناري.