30 أيار2008- إقرار معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية

دمشق-سانا
1837 -الأمير عبد القادر الجزائري والجنرال توماس روبير بيجو يوقعان معاهدة تافنة وذلك بعد مجموعة من الانتصارات الجزائرية على الفرنسيين.
1913- توقيع اتفاقية لندن التي انهت حرب البلقان الأولى ونصت على استقلال البانيا.
1917-الكسندر الأول يعتلي عرش اليونان.
1935- 62 ألف قتيل في زلزال يدمر مدينة كويتا الباكستانية.
1958 -إغلاق سجن سوغامو الذي كان مخصصا لمجرمي الحرب اليابانيين.
1967-اندلاع حرب أهلية في نيجيريا اثر إعلان اقليم بيافرا استقلاله.
1982 -إسبانيا تصبح العضو السادس عشر في حلف شمال الأطلسي الناتو.
1998 -زلزال بقوة 6ر6 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال أفغانستان موديا بحياة 5000 شخص.
2008- إقرار معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية.
من مواليد هذا اليوم
1574 -الملك شارل التاسع ملك فرنسا.
1757 -هنري أدينغتون رئيس وزراء المملكة المتحدة.
من وفيات هذا اليوم…
1912 -ويلبر رايت أحد الأخوين رايت الأمريكيين اللذين اخترعا الطائرة.
2009- الرئيس السوداني السابق جعفر النميري.
2012 -السير أندرو هكسلي عالم فيزيولوجيا وفيزياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.
أعياد ومناسبات…
عيد المنطقة في منطقة جزر الكناري.