تحالف العدوان السعودي يشن 43 غارة على عدد من محافظات اليمن

صنعاء-سانا

شن طيران تحالف العدوان السعودي 43 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات صعدة والبيضاء وحجة والجوف ومأرب اليمنية خلال الساعات الماضية ونقل موقع حركة “أنصار الله” عن مصدر أمني قوله.. إن طيران العدوان شن 10 غارات على منطقة قانية في محافظة البيضاء و8 غارات على مديرية مجزر و6 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب و5 غارات على مديرية حرض وغارتين على حيران ومنطقة الجر في عبس بمحافظة حجة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية خب والشعف و3غارات على معسكر اللبنات في مديرية الحزم بالجوف و5 غارات على منطقة ذويب في مديرية حيدان بصعدة.

ويواصل النظام السعودي وتحالفه عدوانه على اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا المدنيين إضافة إلى تدمير البنية التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى لانتشار الأوبئة والأمراض.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى تحالف العدوان السعودي تواصل تصعيدها في مختلف الجبهات حيث شنت خلال الأسبوع الفائت أكثر من 20 عملية هجومية وتسلل توزعت على جبهات مأرب والجوف وتعز والضالع والبيضاء.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن سريع قوله في تغريدة.. إن “غارات العدوان بلغت خلال الأسبوع الماضي 286 غارة توزعت على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وصعدة وحجة والبيضاء والضالع وجبهات الحدود”.

وأشار سريع إلى أن إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 نيسان الفائت وحتى اليوم بلغت أكثر من 120 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 1586 غارة جوية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.