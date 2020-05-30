وفاة 78 شخصاً بفيروس كورونا في موسكو

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 78 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو مقابل 76 حالة في إحصائية أمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في موسكو قوله “إن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 78 شخصاً” مشيراً إلى أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2408 أشخاص بعد أن كانت 2330 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكثر المدن الروسية تضرراً جراء تفشي الفيروس حيث سجلت في المدينة حتى الآن 175829 إصابة مؤكدة بينها 74725 حالة شفاء.