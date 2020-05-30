موسكو تنتقد مظاهر العنف غير المبرر من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية

موسكو-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية مظاهر العنف غير المبرر من قبل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة داعية إلى التحقيق في مقتل المواطن الأمريكي المنحدر من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم “ندعو السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات جدية لتصحيح الوضع والعودة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية وتكييف تشريعاتها مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الأجهزة الأمنية والتحقيق في مقتل جورج فلويد” مشيرة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى في “سلسلة مظاهر التعسف والعنف غير المبرر من قبل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة”.

وأضافت الخارجية الروسية أن هناك “تراكما للمشاكل الهيكلية في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة من بينها التمييز العنصري والإثني والديني وتعسف الشرطة وتحيز منظومة العدالة وامتلاء السجون واستخدام الأسلحة النارية بلا رقابة” معربة عن أسفها لرفض واشنطن “توسيع التزاماتها القانونية الدولية في المجال الإنساني وعدم مشاركتها في معظم الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان واستمرار تجاهلها لتوصيات منظمات حقوق الإنسان وتوجهها بشكل متعمد إلى التخلي عن مشاركتها في الهيئات الدولية المختصة”.

يشار إلى أن فلويد الأمريكي المنحدر من أصول إفريقية لفظ أنفاسه بعد أن قام أحد ضباط الشرطة الأمريكية بتثبيته على الأرض والضغط على عنقه خمس دقائق بينما اكتفى مركز الشرطة في مدينة مينيابوليس بفصل الضباط الأربعة المتورطين في الجريمة من عملهم.