النفط يرتفع 5 بالمئة

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم واختتمت العقود الآجلة للخام الأمريكي شهر أيار بمكاسب شهرية قياسية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز جرت تسويتها عند 35.49 دولاراً للبرميل إذ قفزت 1.78 دولار بما يعادل 5.3 بالمئة.

وأغلق خام برنت تسليم تموز عند 35.33 دولاراً للبرميل بزيادة أربع سنتات لكن عقود آب الأكثر نشاطا أنهت الجلسة عند 37.84 دولاراً للبرميل بارتفاع 1.81 دولار أو خمسة بالمئة تقريباً.

وسجل غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88 بالمئة بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة بينما سجل برنت ارتفاعا بنحو 40 بالمئة وهو أكبر صعود شهري منذ آذار عام 1999.