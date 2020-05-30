تسجيل 52 وفاة بفيروس كورونا في فرنسا.. وإطلاق مبادرة عالمية تهدف إلى التشارك في اللقاحات

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 52 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم التاسع على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا في فرنسا وصل إلى 28714 حالة ما يعتبر رابع حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا لافتة إلى تسجيل 597 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 149 ألفاً و668 حالة.

إلى ذلك أطلقت 30 دولة مع منظمة الصحة العالمية مبادرة تهدف إلى التشارك في اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص للقضاء على جائحة الفيروس.

ويهدف هذا الجهد الذي تم اقتراحه أصلا في آذار الماضي إلى إيجاد جهة واحدة للمعرفة العلمية والبيانات والملكية الفكرية للعلاج وسط جائحة أصابت أكثر من 8ر5 ملايين إنسان وقتلت نحو 360 ألفاً.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية “نداء تضامن من أجل العمل” طالبت فيه بالانضمام إلى المبادرة المسماة “تحالف الوصول إلى تكنولوجيا كوفيد 19”.

عربياً قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إنه تم تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها و879 حالة وفاة.

بدورها أعلنت السلطات الصحية الجزائرية تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة مقابل 7 وفيات و140 إصابة سجلت أمس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 638 والإصابات إلى 9134 حالة.

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 157 إصابة جديدة و38 حالة وفاة ليبلغ عدد الإصابات في البلاد 4521 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 233 حالة.

من ناحيتها أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 3 إصابات جديدة وعدم تسجيل وفيات لتبقى في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد بينما بلغ إجمالي الإصابات 1071 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 7714 بينما استقر عدد الوفيات عند 202 حالة.